Пенсильвания объявила о победе Байдена

В Пенсильвании Байдена объявили победителем на выборах. Фото: Reuters

Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу на виборах президента Джо Байдена

Там штаб Дональда Трампа активно оскаржував результати виборів. Про рішення оголосив губернатор штату Том Вульф в Twitter.

"Сьогодні Державний департамент штату Пенсильванія затвердив результати виборів 3 листопада в Пенсильванії на посаду президента та віцепрезидента США. Як вимагає федеральний закон, я підписав сертифікат про затвердження виборників для Джо Байдена та Камали Гарріс", - заявив Вулф.

У Пенсільванії республіканці 3 тижні намагалися призупинити затвердження результатів голосування. Подавали позови, однак судді постійно відкидали їх.

Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тис. голосів.