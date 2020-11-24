Пенсильвания объявила о победе Байдена

Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу на виборах президента Джо Байдена
Там штаб Дональда Трампа активно оскаржував результати виборів. Про рішення оголосив губернатор штату Том Вульф в Twitter.
"Сьогодні Державний департамент штату Пенсильванія затвердив результати виборів 3 листопада в Пенсильванії на посаду президента та віцепрезидента США. Як вимагає федеральний закон, я підписав сертифікат про затвердження виборників для Джо Байдена та Камали Гарріс", - заявив Вулф.
У Пенсільванії республіканці 3 тижні намагалися призупинити затвердження результатів голосування. Подавали позови, однак судді постійно відкидали їх.
Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тис. голосів.
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