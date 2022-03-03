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четверг, 03 марта 2022 11:33

Спецтема: Война России против Украины

Пенсии выплатят всем вовремя, неработающим дадут денежную помощь - Зеленский

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Пенсии выплатят всем вовремя, неработающим дадут денежную помощь - Зеленский
Деньги уже ушли в банки, сказал президент.

Несмотря на российскую агрессию в Украине, состоится полная выплата пенсий. А украинцы, которые из-за действий врага лишены возможности работать, получат помощь.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Наше правительство подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые упустили возможность работать сейчас из-за войны.

Там, где боевые действия, каждый наемный работник, ФЛП, наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен без всяких условий.

Для украинцев старшего возраста, несмотря на войну, мы обеспечим полную выплату проиндексированных пенсий. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%", – заявил глава государства.

Деньги уже пошли в банки, сказал президент.

"Все выплаты будут произведены полностью", - сказал Зеленский.

Дополняется.

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