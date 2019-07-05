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пятница, 05 июля 2019 17:58

Пауки в банке: у Зекоманды первые конфликты

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Пауки в банке: у Зекоманды первые конфликты
Новый глава СБУ занялся самодеятельностью. Богдан в ярости. Фото: lenta.ua

Новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов начал конфликт с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.

Баканов перестал согласовывать с Богданом назначения, сообщает Украинская правда.

Глава СБУ окружил себя консультантами, которые дают ему советы относительно новых назначений.

Глава СБУ окружил себя консультантами из "старой власти". Советы по новым назначениям ему дает главный военный прокурор Анатолий Матиос и заместитель генпрокурора Николай Банчук.

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Кроме этого Баканов начал выступать за сохранение Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, скандального департамента "К".

Этот департамент новая власть планировала закрыть с самого начала.

По результатам опроса, проведенного 1-3 июля 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (41,6%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (13,8%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,3%), "Голос" Святослава Вакарчука (7,1%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,9%).



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