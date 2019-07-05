"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах

По результатам опроса, проведенного 1-3 июля 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (41,6%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (13,8%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,3%), "Голос" Святослава Вакарчука (7,1%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,9%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,6%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (2,8%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,3%), Аграрная партия Михаила Поплавского (2,1%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,9%), "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана (1,6%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

Исследовательский центр BURI-Украина обнародовал обновленные результаты опроса относительно будущих парламентских выборов

Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:

Партия "Слуга народа", возглавляемая Дмитрием Разумковым и выдвинувшая в президенты Владимира Зеленского, по-прежнему имеет наибольшую поддержку, однако та характеризуется небольшим, но стабильным снижением. По мнению экспертов, последние заявления и кадровые назначения нового президента Украины разочаровывают часть его электората.

"Европейская солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко теряет популярность, несмотря на все усилия экс-БПП обновиться и "перезапуститься". В то же время за счет голосов, потерянных "Европейской солидарностью" и партией "Батькивщина", чей рейтинг также падает, эту поддержку приобретает партия Святослава Вакарчука "Голос".

В свою очередь, "Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжает увеличивать уровень поддержки населения из-за высокой активности своих лидеров, в то время как рейтинг "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" продолжает снижаться.

Значительное количество респондентов, выбравших вариант "другая партия" при наличии в вопросе фактически всех значимых политических проектов, объясняется желанием видеть в украинском парламенте кого-то из лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 1-3 июля 2019 года. Общее количество респондентов - 2018 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.