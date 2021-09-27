ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека

Ассамблея отклонила список кандидатов от Украины. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс", - отметил нардеп.

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По словам Гончаренко, основной причиной отклонения стало выдвижение среди кандидатов депутата от партии "Слуга народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

С 27 по 30 сентября 2021 года состоится осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Российская делегация не поедет через прививочные ограничения. Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения депутатов РФ ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург. Делегация будет следить за работой дистанционно.