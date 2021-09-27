ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 306
"Украина должна активно сотрудничать с "зелеными" - Германия будет более компромиссной
"Украина должна активно сотрудничать с "зелеными" - Германия будет более компромиссной
Просмотров: 108
"Будет нервный период": кто заменит Меркель, и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель, и что это значит для Украины
Просмотров: 576
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1062
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 675
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2043
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 963
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1179
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4554
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель, и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель, и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
"Украина должна активно сотрудничать с "зелеными" - Германия будет более компромиссной
"Украина должна активно сотрудничать с "зелеными" - Германия будет более компромиссной
Просмотров: 108
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 666
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3375
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Олег Снігур
Олег Снігур
27 сентября 2021
Просмотров: 216
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
понедельник, 27 сентября 2021 22:29

ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека

  Комментировать
ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека
Ассамблея отклонила список кандидатов от Украины. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс", - отметил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ

По словам Гончаренко, основной причиной отклонения стало выдвижение среди кандидатов депутата от партии "Слуга народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

С 27 по 30 сентября 2021 года состоится осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Российская делегация не поедет через прививочные ограничения. Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения депутатов РФ ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург. Делегация будет следить за работой дистанционно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 30151
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 13050
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 12015
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 8649
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 5553
Политика
Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком
Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
 Просмотров: 162
О кадровых перестановках в правительстве объявят после Трускавца - Арахамия
О кадровых перестановках в правительстве объявят после Трускавца - Арахамия Просмотров: 45
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
5
 Просмотров: 378
Зеленский утвердил нацсистему устойчивости
Зеленский утвердил нацсистему устойчивости Просмотров: 99
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
1
Зеленский прокомментировал победу Усика
Голосов: 8399
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть