Парубий подписал Избирательный кодекс - очередь президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.
Об этом спикер сообщил в Twitter.
"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - говорится в тексте.
Документ предусматривает выборы в парламент по открытым спискам.
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В июле представитель президента Руслан Стефанчук не исключил, что глава государства Владимир Зеленский может ветировать документ.
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