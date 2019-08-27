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вторник, 27 августа 2019 15:52

Парубий подписал Избирательный кодекс - очередь президента

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Парубий подписал Избирательный кодекс - очередь президента
За 2 дня до заседания новоизбранного парламента действующий спикер Парубий подписал Избирательный кодекс. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Об этом спикер сообщил в Twitter.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - говорится в тексте.

Документ предусматривает выборы в парламент по открытым спискам.

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В июле представитель президента Руслан Стефанчук не исключил, что глава государства Владимир Зеленский может ветировать документ.

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