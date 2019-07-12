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пятница, 12 июля 2019 12:20

Парубий обвинил Зеленского в сговоре с Путиным

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Парубий обвинил Зеленского в сговоре с Путиным
Люстрация предшественников от Зеленского - это идея Путина, говорит Парубий. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сговорился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе люстрации чиновников прошлых 5-ти лет.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий на утреннем заседании Верховной Рады.

"Звучали вопросы подписи закона о ВСК. Мы действительно оказались в странной ситуации. Когда человек, который шел на выборы, обещал открытые списки, а первый закон подал о закрытых. Когда новоизбранный президент обещал, что внесет закон об импичменте, но не подписывает закон о ВСК.

Сейчас на подписи у президента лежит этот закон. Он не имеет права вносить предложения и ветировать его. Он может его только подписать. И это наша общая задача - заставить его подписать. Лежит закон о поддержке "Пласта". Закон об открытых избирательных списках должен быть подписан.

Потому что, к сожалению, слышим от него (Зеленского. - Gazeta.ua) новые и новые неожиданные идеи. В частности, вчерашняя его идея о люстрации. Я глубоко убежден, это не его идея. Это идея Путина. И неслучайно они вчера разговаривали с Путиным для того, чтобы люстрировать всех участников Революции достоинства, добровольцев, волонтеров, украинских воинов, участников украино-российской войны. Это и есть мечта Путина, которую, к сожалению, ретранслируют в Украине", - заявил Парубий.

Опубликовали текст законопроекта об очищении власти, который анонсировал президент, пишет "Українська правда"

Согласно документу, люстрировать Зеленский предлагает всех должностных лиц в период с 2014 по 2019 годы, от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были уволены по собственному желанию.

В частности, люстрация не коснется лиц, признанных участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются касательно:

президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров, председателя Национального банка, председателя Антимонопольного комитета, председателя Фонда государственного имущества, председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей;

членов Высшего совета юстиции, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей, судей, председателя Государственной судебной администрации, его заместителя;

других должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, включая руководство Генпрокуратуры и местных прокуратур, Службы безопасности, Службы внешней разведки, СНБО и т.д.

Кроме того, в список люстрированных войдут и выборные должности.

То есть кандидаты в народные депутаты, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидаты в президенты, на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

В документе указывается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидата в президенты или кандидата в нардепы при условии получения ряда документов, в том числе, заявления о наличии сведений о нем в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти" .

Если кандидат предоставил недостоверные сведения о нем в реестре люстрированных, то ЦИК принимает решение об отмене его регистрации на пост президента или нардепа.

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11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

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Дата
12
июля

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