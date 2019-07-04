Парубий назвал дату голосования за открытые избирательные списки

Андрей Парубий. Фото: Антикор

11 июля Верховная Рада планирует принять Избирательный кодекс Украины. Нардепы рассмотрели 61% поправок к законопроекту.

"Скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс об открытых списках в следующий четверг утром. Я думаю, мне удастся собрать голоса", - отметил Парубий в эфире 5 канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как Зеленский начнет "выполнять предвыборные обещания".