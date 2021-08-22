Партнеры должны помочь в развитии украинского флота - Зеленский

Президент заявил о важности мощного флота. Фото: Reuters

Украине нужен мощный флот для разблокировки Черноморско-Азовского региона.

"О развитии нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно, чтобы разблокировать Черноморско-Азовский регион. Поэтому решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому никогда Россия не смогла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров и теперь из туристическому сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил, "авианосец" в Украине", - заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает "Цензор.нет".

Для развития флота Украины нужна помощь международных партнеров. Работа в этом направлении продолжается.

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"Мы обращались в Великобританию - получили поддержку, обращались в США и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставки оружия из Германии. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украина обращалась по поставкам оружия в немецкого правительства, однако получала отказы, сказал Зеленский.