Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов

Из "Слуги народа" исключили 7 кандидатов. Фото: ТСН

Зеленский провел чистку партии и попрощался с несколькими кандидатами.

В самом начале предвыборной кампании в партии главы государства "Слуга народа" были анонсированы чистки, о чем Владимир Зеленский и отчитался перед украинцами в Фейсбук.

Так, политическая партия главы государства приняла решение об исключении из партийного списка 7 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

Соответствующее решение утвердили во время партийного съезда, и в список исключенных кандидатов попали:

Роман Боярчук (№71);

Виталий Витикач (№177);

Ольга Кавун (№78);

Михаил Соколов (№99);

Анастасия Рагимова (№170).

Кроме того, двое кандидатов обратились к председателю партии с просьбой исключить их из избирательного списка партии по собственному желанию. По личной инициативе из списка были исключены Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойного гражданства и других жизненных обстоятельств 4 кандидатов в народные депутаты.