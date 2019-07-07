Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов

Зеленский провел чистку партии и попрощался с несколькими кандидатами.
В самом начале предвыборной кампании в партии главы государства "Слуга народа" были анонсированы чистки, о чем Владимир Зеленский и отчитался перед украинцами в Фейсбук.
Так, политическая партия главы государства приняла решение об исключении из партийного списка 7 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
Соответствующее решение утвердили во время партийного съезда, и в список исключенных кандидатов попали:
Роман Боярчук (№71);
Виталий Витикач (№177);
Ольга Кавун (№78);
Михаил Соколов (№99);
Анастасия Рагимова (№170).
Кроме того, двое кандидатов обратились к председателю партии с просьбой исключить их из избирательного списка партии по собственному желанию. По личной инициативе из списка были исключены Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).
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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойного гражданства и других жизненных обстоятельств 4 кандидатов в народные депутаты.
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