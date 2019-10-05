Партиям возместят деньги за предвыборную агитацию

На возмещение выделили 467,3 млн грн. Фото: УНИАН

ЦИК постановил возместить более 467,3 млн грн политическим партиям.

Возместят средства, которые партии потратили на предвыборную агитацию во время парламентской кампании, передает УНИАН.

ВО "Батькивщина" возместят более 87,2 млн грн, "Голосу" - более 105,6 млн грн, "Европейской солидарности" - почти 99,5 млн грн, "Оппозиционный платформе - За жизнь" - более 60,3 млн грн, "Слуге народа" - более 114,6 млн грн.

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Возмещение за счет государственного бюджета получат партии, которые принимали участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов, расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации.

Одна из причин, почему решили изменить правила финансирования партий, - это "Партия Шария". Об этом в комментарии для Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.