Партия Зеленского перенесла съезд

Съезд состоится 15 ноября.

Партия "Слуга народа" перенесла съезд, запланированный на конец октября, на котором должны избрать нового председателя партии.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко в интервью "Українська правда"

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть.

К середине ноября проведем, потому что вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - рассказал нардеп.

Съезд состоится 15 ноября.

Он также не смог ответить, именно его изберут новым председателем партии, отметив, что это будет решать съезд.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее".