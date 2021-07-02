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пятница, 02 июля 2021 16:08

Партия "За майбутнє" предложила план спасения среднего образования в регионах

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Партия &quot;За майбутнє&quot; предложила план спасения среднего образования в регионах
Партия "За майбутнє" назвала несколько решительных и действенных мер по улучшению качества системы среднего образования. Фото: Закон и Бизнес

Регионы Украины переживают серьезный кризис образовательного финансирования. Закрытие школ и массовые увольнения учителей уже лишили сотни тысяч украинских школьников доступного и качественного образования, а педагогов - работы по специальности. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, что означает новые волны ликвидаций учебных заведений и сокращений специалистов. Чтобы остановить разрушение системы среднего образования, необходимо принять несколько решительных и действенных мер, заявили в партии "За майбутнє".

Во-первых, партия "За майбутнє" выступает против отмены государственного субсидирования получения полного общего образования. Центральная власть, напротив, должна изменить систему расчета потребностей общин в образовательном финансировании. С начала года регионы недополучили на образовательную отрасль почти 38 млрд грн. Все потому, что правительство не учло в полной мере рост минимальной зарплаты, формируя госбюджет. Как следствие, половина общин чувствует существенный дефицит образовательного финансирования.

Партия "За майбутнє" отмечает, что необходимо срочно увеличить объем центральной образовательной субвенции для местных бюджетов. Общины требуют значительно больше средств на ремонты в школах и приобретение современного оснащения.

Во-вторых, правительство должно разработать и внедрить новую систему оплаты труда школьных учителей, реально мотивировать их работать по специальности. Сейчас в регионах все больше обостряется кадровая проблема в средних школах. Если в столице молодые учителя еще идут работать по специальности, то в городах и селах - массово увольняются. По официальной статистике, за последние шесть лет украинские школы потеряли треть педагогов в возрасте до 30 лет.

Причина заключается как в низких зарплатах, так и в обеспечении педагогов собственным жильем. В местных общин не всегда есть на это средства, а госпомощь отсутствует. Партия "За майбутнє" считает, что в бюджете 2022 года следует предусмотреть государственную поддержку на приобретение собственного жилья для молодых педагогов, работающих в сельской местности. Достойная зарплата и жилищные условия - это базис, которым государство должно их обеспечить, отмечают в партии.

В-третьих, центральная власть должна пересмотреть результаты программы оптимизации средних школ. Признав допущенные ошибки, правительство должно возобновить работу школ и восстановить в должностях несправедливо уволенных учителей. При этом каждый такой педагог должен получить финансовую компенсацию.

"Центральная власть должна прекратить экономить на наших детях и восстановить образовательную отрасль. Школьники в регионах заслуживают доступное и качественное образование, а учителя - достойные условия труда!" - подчеркивают в партии "За майбутнє".

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Дата
02
июля

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

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