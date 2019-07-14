Партия "Слуга народа" обещает люстрировать Данилюка, Абромавичуса и Пристайко

В "Слуге народа" рассказали о люстрации. Фото: Сегодня

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти от должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - , сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

Он отрицает, что это будет не по-человечески в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, какие-то правки. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как Коломойский влияет на Зеленского

Президентский проект изменений в закон о люстрации распространяет запрет занимать ряд должностей в том числе президента, спикера ВРУ и его заместителей. Это предусмотрено законопроектом № 10444, опубликованном на сайте Верховной Рады.