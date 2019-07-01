Партия Саакашвили попала в бюллетень без жеребьевки

ЦИК внесла партию "Движение новых сил" Михаила Саакашвили в бюллетень без проведения жеребьевки.
"ЦИК внесла партию Движение новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, изменив свое предыдущее постановление", - сообщает ОПОРА.
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Представители "Движения новых сил" настаивали на новой жеребьевке, однако она не состоялась.
ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22 без проведення жеребкування, внісши зміни у свою попередню постанову. pic.twitter.com/MYhxZSPxaj— Civil Network OPORA (@opora) 30 июня 2019 г.
Суд не может обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать человека или партию на выборах.
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