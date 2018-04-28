Партия Саакашвили может остаться на бумаге

"Рух нових сил" Михеила Саакашвили рискует остаться партией на бумаге - СМИ. Фото: УНІАН

"Рух нових сил" Михеила Саакашвили рискует остаться партией на бумаге. Которые и большинство из почти 340 зарегистрированных политических сил в Украине, которые не имеют ни продуманной программы, ни стратегии, тем более развитой структуры. Ведь создавались под отдельного политика.

Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle

"Пока во главе партии эта харизматическая личность, все может идти хорошо. Но как только такой лидер исчезает, его не видно, он теряет популярность - сыплется вся партия. Вся структура вместе с ним", - говорит директор представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине Марсель Ретиг.

Одна из четырех руководителей "Рух нових сил" Ольга Галабала демонстрирует статистику популярности страниц партии в соцсетях. Утверждает, что после депортации Саакашвили сторонников стало несколько больше - почти 1,5 млн человек.

Однако в реальном мире, на улицах Киева в потенциал партии бывшего президента Грузии верят далеко не все.

"Да это вообще не партия. Это какая-то авантюра", - говорит одна из прохожих.

"Только одно название осталась. Больше ничего", - рассуждает мужчина.

Первый после двухмесячного перерыва флеш-моб за отставку президента Петра Порошенко посетили максимум 200 сторонников. Еще полтора месяца назад акции протеста во главе с Саакашвили собирали несколько тысяч человек на улицах столицы.

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Михеила Саакашвили лишили гражданства в конце июля 2017 года, когда он был за пределами Украины. Сам политик вернулся 10 сентября. Въехал на территорию Украины через КП "Шегини", что во Львовской области, хотя собирался сделать это через КП "Краковец". Границы достался автобусом и незаконно пересек его вместе с 60 лицами. Некоторые из них применяли силу к пограничникам. Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и обязал заплатить штраф. 12 февраля Саакашвили задержали в ресторане Киева. Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине. Позже Саакашвили депортировали в Польшу.