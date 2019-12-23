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понедельник, 23 декабря 2019 12:20

Партия Порошенко заняла второе место на выборах в ОТО

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Партия Порошенко заняла второе место на выборах в ОТО
По предварительным итогам результатов выборов глав ОТО украинцы поддержали 4 представителей "Европейской Солидарности"

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенных территориальных общинах 22 декабря "Европейская Солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТО.

В частности уверенные победы в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Йосиповскую ОТО Кировоградской области, Василий Совгуть - 63,3% на выборах в Рафаловской ОТО Ровенской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТО Кировоградской области; Крупенко Виталий - в Зазимской ОТО.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТО украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - Батькивщины, 1 - партия Укроп, 1 - Наш край.

Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко.

Європейська Солідарність
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Дата
23
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