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четверг, 29 августа 2019 15:32

Партия Порошенко официально ушла в оппозицию

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Партия Порошенко официально ушла в оппозицию
ФОТО: "Укринформ"

Политическая партия "Европейская солидарность" официально ушла в оппозицию к правящей партии "Слуга народа".

Об этом на первом заседании Верховной Рады заявила сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов, мы переходим в оппозицию. И сегодня об этом объявляем ", - сказала она.

Геращенко упрекнула потенциального спикера Рады от "Слуги народа" Дмитрия Разумкова четырьмя руководящими должностями в комитетах, в то время как фракция "Голоса" с меньшим количеством депутатов получила таких 14.

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"Европейская солидарность" заняла четвертое место на парламентских выборах, получив 23 мандата по списку.

Всего в фракции ЕС вошли 27 депутатов. Сопредседателями фракции ЕС стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

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