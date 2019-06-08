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суббота, 08 июня 2019 13:32

Партия мэров и промышленников может взять на выборах 7-8%

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Партия мэров и промышленников может взять на выборах 7-8%

Крайние президентские и парламентские выборы демонстрируют глубочайшее "истощение" классических всеукраинских политических "элит". И разгромная победа не системного Зеленского, также как и лидерство маркетингового брэнда без политического содержания "Слуги Народа" являются маркерами этого кризиса. Об этом в своем блоге сообщил политолог, директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Часть политических партий и проектов пытается выйти из него путем ребрендинга и фейслифтинга (замене одних управляемых лиц на других), кто-то ведёт экзальтированных неофитов или апеллирует к образу "счастья за бугром", неидеального "прошлого" или в несбыточном "будущем". При этом Украина "истончается" - политически, юридически, социально, культурно, демографические. Фактически вся страна сегодня держится на хрупком геополитическом балансе, остатках индустрии и зачатках сельского хозяйства (экономика), авторитете лидеров местного самоуправления (легитимация).

Поэтому логично выглядит сегодняшнее объединения нескольких партийных проектов в условную партию промышленников и мэров на базе "Оппозиционного блока". Да, многие высказывают сожаление, что частью этого объединения не стала Оппозиционная платформа, что дало бы синергетический эффект. Но это объединение возможно и в парламенте.

Но необходимо смотреть реальности в глаза - в силу разности целей, лидерства, да и электората это объединение вряд ли могло состояться. Объединение Новинского, Колесникова, Кернеса и Труханова только частично претендует на бело-голубую нишу (на самую светлую её часть при этом), а в основном пытается выйти за рамки этого сегмента, ища электоральные опоры в лагере украиноцентристов не на словах, а в делах, евро/русопессимистов, урбанизированного, прагматичного и трудового электората востока, центра и юга Украины.

Партиям необходимо будет побороться за попадание в парламент, ведь прежде всего придется отстраиваться от "Слуги Народа", а это сложно без конфликта. Хотя ОБ и не привыкать за последние 5 лет. Безусловно значительным ресурсом для партии станут и сильные мажоритарщики. В этом компоненте ОБ является одним из лидеров. В целом при грамотной кампании и консолидации ресурсов у нового объединения не должно быть проблемы с избирательным барьером - партия его может брать с запасом в 2-3%.

Новые региональные и традиционные индустриальные элиты в какой-то мере начали поиск модели обустройства новой Украины в корне которой лежит максимальный политический прагматизм, экономический протекционизм и широкая децентрализация.

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Дата
08
июня

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