Партии Гриценко и Шария поймали на финансовых нарушениях

С выявленными нарушениями ЦИК обратилась к Назка. ФОТО: Facebook Анатолия Гриценко

Центральная избирательная комиссия нашла ряд нарушений финансовых отчетах партий "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Партия Шария" видеоблогера Анатолия Шария, "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", "Социальная справедливость" Аллы Шлапак.

С выявленными нарушениями ЦИК обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Речь идет о промежуточных финансовых отчетах партий о поступлении и использовании средств из избирательных фондов.

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ЦИК обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:

"Слуга народа" - 43,16%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%; "Батькивщина" - 8,18%; "Европейская солидарность" - 8,1%; "Голос" - 5,82%. Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.