Партии Гриценко и Шария поймали на финансовых нарушениях

Центральная избирательная комиссия нашла ряд нарушений финансовых отчетах партий "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Партия Шария" видеоблогера Анатолия Шария, "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", "Социальная справедливость" Аллы Шлапак.
С выявленными нарушениями ЦИК обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Речь идет о промежуточных финансовых отчетах партий о поступлении и использовании средств из избирательных фондов.
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ЦИК обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:
"Слуга народа" - 43,16%;
"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;
"Батькивщина" - 8,18%;
"Европейская солидарность" - 8,1%;
"Голос" - 5,82%.
Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.
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