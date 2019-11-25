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понедельник, 25 ноября 2019 08:50

Парнас предоставил Конгрессу США записи, в которых фигурирует Украина

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Парнас предоставил Конгрессу США записи, в которых фигурирует Украина
Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса. Фото: ki.ill.in.ua

Арестованный Лев Парнас, который является клиентом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил расследованию Конгресса аудио- и видеозаписи, связанные с делом об импичменте Трампа.

Было непонятно, что в них изображено, поэтому комитеты начали работать с материалами только на прошлой неделе, пишет ABC News.

По данным агентства, эти материалы связаны с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

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"Мы вызвали в суд мистера Парнаса и мистера Фрумана для ознакомления с их материалами. Мы хотели бы, чтобы они в полном объеме выполнили эти повестки ", - сказал глава разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф.

Записи также содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

По результатам расследования об импичменте президента США Дональда Трампа готовят отчет. Комитет может получить новые свидетельства и провести дополнительные слушания по этому делу.

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