Парламентская коалиция: партии выжидают

Автор: Reuters "Слуга народа" может создать монокоалицию из своих 254 нардепов

"Слуга народа" не получала от партий, прошедших в парламент, предложений относитально будущей коалиции.

Об этом сказал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков после заседания подготовительной депутатской группы.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции к политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - сказал Разумков.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.