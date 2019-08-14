Парламентская коалиция: партии выжидают

"Слуга народа" не получала от партий, прошедших в парламент, предложений относитально будущей коалиции.
Об этом сказал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков после заседания подготовительной депутатской группы.
"Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции к политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - сказал Разумков.
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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.
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