Парламентарии Великобритании проголосовали за выход из ЕС

Депутаты проголосовали за выход Британии из ЕС. Фото: golos.com

Вчера, 22-го октября, британские парламентарии поддержали законопроект по выходу страны из ЕС.

"За" проголосовало 329 депутатов, "против" - 299, пишет espreso.tv.

Новый законопроект - документ Brexit основывается на соглашении, достигнутом правительством с представителями ЕС на прошлой неделе. Уместился документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.

Депутаты в дальнейшем рассмотреть все поправки. Премьер Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.

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