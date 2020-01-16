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четверг, 16 января 2020 17:12

Парламент принял закон "о налоговом терроре"

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Парламент принял закон &quot;о налоговом терроре&quot;
В шестую годовщину печально известных "законов 16 января" Януковича и его приближенных, парламент принял новый закон, ограничивающий права и свободы: в этот раз – для украинского бизнеса. Фото: БЦ News

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 – более известный как "законопроект о налоговом терроре".

"Во время работы над законопроектом в профильном комитете было учтено немало правок, но глобальные правки, которые бы упредили удар по бизнесу, были отклонены", – рассказывает член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Среди ключевых нововведений – права налоговиков "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, нормы о доначислении 18% налога с прибыли ІТ-компаний за рубежом, повышение ренты на добычу газа и руды, дискриминация иностранных инвесторов за счет налогообложения курсовой разницы.

Налоговики получат дополнительные права увеличивать налоговые платежи экспортеров – за счет т.н. "правила деловой цели". Что может существенно ударить по украинскому экспорту, в т.ч. в страны Евросоюза.

Резко (по многим позициям – в 4 раза) вырастут налоговые штрафы для бизнеса. При этом с инспекторов Государственной налоговой службы снимут ответственность за неправомерно насчитанные налоговые платежи и штрафы.

"Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы – не управляемой, без стратегии. Зато некоторые нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы и подсовывают народным депутатам", – описывает процесс принятия законопроекта Южанина.

В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, т.е. примерно 36-37 млрд. грн.

Категорически против данного законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Напомним, ровно 6 лет назад – 16 января 2014 г. – парламент Украины под влиянием Партии регионов и с нарушением Регламента Верховной Рады принял скандальные законы об ограничении прав и свобод граждан Украины – в т.ч. на проведение массовых мероприятий, а также средств массовой информации. Законы привели к массовым протестам и уже в феврале 2014 г. были отменены.

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Дата
16
января

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