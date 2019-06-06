Парламент определил судьбу Грицака

Автор: kp.ua Василий Грицак возглавляет Службу безопасности Украины с 2 июля 2015 года

Народные депутаты не поддержали отставку Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Президентский проект постановления поддержали 78 парламентариев при необходимых 226.

"5 лет бойцы СБУ защищали безопасность украинских граждан и положили десятки своих жизней. Василий Грицак выходил за линию разграничения и лично освобождал политзаключенных... Подло звучит, когда в людей, которые рисковали своей жизнью и защищали Украину, сегодня бросают пятна грязи... Все спецслужбы всего мира восхищаются спецоперациями Украины. И только в украинском парламенте вместо восторга я слышу грязь к одной из одних из самых эффективных спецразведок в мире", - сказал перед голосованием спикер Андрей Парубий.

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Василий Грицак возглавляет Службу безопасности Украины со 2 июля 2015 года. 20 мая он подал в отставку. Позже президент Владимир Зеленский направил парламенту представление об увольнении Грицака.