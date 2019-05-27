Парламент должен поддержать нужные для страны решения - Тарута

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута назвал приоритетные задачи для новой власти. Фото: Украинская правда

Этот парламент еще имеет возможность принять несколько важных для страны законов, если депутаты продемонстрируют политическую волю. Об этом заявил Сергей Тарута, народный депутат Украины и лидер партии "Основа", в студии телеканала "НАШ".

"Парламент должен отработать свою каденцию до конца и поддержать нужные для страны решения. Это будет лучшее из того, что они смогут сделать для народа, – принять несколько законов, которые обеспечат цивилизованные правила политической конкуренции, и пойти на выборы. Для этого следует отбросить собственные амбиции и сделать все, чтобы качество депутатского корпуса стало выше в следующем созыве Верховной Рады", – заявил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарута назвал 5 первоочередных действий, требующих решения президента Зеленского

Тарута определил приоритетные задачи для новой власти.

"Тысячи людей едут на вынужденные заработки каждый день – это катастрофа. Для них очень важно получить четкий сигнал, что страна движется в правильном направлении и ситуация будет меняться", – отметил лидер "Основы".

Партия "Основа" поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в Раде. Они дают возможность консолидировать здоровые силы вокруг системы ценностей – идеологической модели экономики, внешнеполитического вектора развития. Также необходимо ликвидировать мажоритарную систему, которая, увы, остается главным административным и коррупционным ресурсом действующей власти, заявил лидер партии Сергей Тарута.