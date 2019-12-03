Парламент дал добро на перезагрузку ГБР

Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 250 депутатов. В частности поддержали фракции "Слуга народа" и "Голос".

Перед этим парламентарии рассматривали поправки к законопроекту.

Документом изменяется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР. Ее будет определять Кабинет министров по представлению директора ГБР. На сегодня предельная численность составляет 1500 человек.

Также предполагается перевод в ГБР следственных и прокуроров, которые расследовали в Генпрокуратуре дела Майдана.

Директор ГБР будет самостоятельно руководить органом, не разделяя полномочия с заместителями. Их будет назначать не по конкурсу, а лично директор. Также - увольнять.

Президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра.

Если Верховная Рада признает работу ГБР неудовлетворительной, то президент получит право уволить директора. Перед этим парламент делает представление к главе государства.

Президент в течение 5 дней должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора.

Также будут объявлены конкурсы на руководящие должности в Бюро. В состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора, войдут по 3 представителя от Верховной Рады, Кабмина и Президента Украины. По квоте Кабмина будут представлены международные организации.

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СМИ сообщали, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры, кума Романа Трубы Игоря Щербины. Следственные действия связаны с возможным получением взятки в $150 тыс за закрытие территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Половину денег якобы должен был получить Щербина.