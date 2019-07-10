"Парад может пройти и без Голобородько" - в сети обсуждают заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский вызвал шквал обсуждений своим заявлением об отмене военного парада ко Дню Независимости.
Мнения политиков и экспертов по этому поводу разделились. Одни называют такое решение в условиях войны неправильным. Другие поддерживают верховного главнокомандующего и считают, что деньги лучше потратить на премии военнослужащим, чем на демонстрацию силы в центре Киева.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позициями известных людей.
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Накануне президент Владимир Зеленский объявил об отмене военного парада на День Независимости. Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий.
На сайте президента уже зарегистрировали петицию о проведении парада.
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