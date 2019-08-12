Парад ко Дню Независимости необходим - Сергей Таран

Автор: Сергей Старостенко Государство должно показывать уважение к армии, считает политолог Сергей Таран

Армия должна видеть, что ее уважают. Ее нужно благодарить. Так же и как ежегодно происходят военные парады во Франции, в Соединенных Штатах в каждом штате. Не вопрос в том, какая техника будет представлена ​​на параде или насколько он будет велик. Но сам факт, что у нас есть армия и раз в год мы должны отдать ей дань, это очень хорошая политическая и педагогическая функция. Затратнее для страны - не уважать свою армию. Тогда приходится платить на порядки более высокую цену.

Об этом политолог Сергей Таран рассказал в интервью журналу "Країна".

"К 2014 году у нас армии не было. Были отдельные энтузиасты, которые занимались военной подготовкой, но когда дошло до войны, оказалось, что автоматы у нас могут держать до 5000 человек. Сейчас наш оборонпром демонстрирует другие показатели. Мы получили от Соединенных Штатов высокоточные Джавелины. Это проявление доверия. Американцы никогда не дадут такое оружие странам, если не уверены, что это оружие не окажется на другой стороне", - сказал он.

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"В армию надо вкладывать. Мы сейчас воюющая страна. Нам, к сожалению, особо никто не помогает военно. Мы не можем пока надеяться на натовский зонтик. Нас защищает только наша армия ", - отметил Сергей Таран.

Интервью с Сергеем Тараном читайте в журнале "Країна".

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал планы мероприятий ко Дню независимости. В этом году праздник пройдет в новом формате и без военного парада.