Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский рассказал, чему, по его мнению, украинцы научились за годы Независимости. Фотоколлаж: Обозреватель

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский в День независимости почтил воинов, павших за Украину в войне против российской агрессии.

Соответствующий ролик, приуроченный ко Дню независимости, показали в эфире телеканала Украина 24.

"Накануне годовщины Независимости я проходил возле Стены памяти. Это все молодые лица погибших людей. Они не доживут и никогда не узнают, о том, что мы отметили 29-ю годовщину. Мало для человека – много для страны", - сказал известный политик.

Кроме того, Пальчевский рассказал, чему, по его мнению, украинцы научились за годы Независимости.

"Три вещи, которых мы научились и не совсем научились за 29 лет: объединяться, почти научились выбирать и нужно научиться побеждать. Вечная память героям!", - завершил он.

Справочно: Стена памяти павших за Украину – мемориал, на котором размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием украинских добровольцев, военнослужащих и представителей украинских силовых структур погибших защищая Украину во время русско-украинской войны.

Ранее Пальчевский заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже побывал в Деснянском и Дарницком районах.