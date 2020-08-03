Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал

Андрей Пальчевский не явился на "мужской разговор" в сквер Василия Слепака с Андреем Ницоем

Кандидат в мэры Киева и бизнесмен Андрей Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Андреем Ницоем - директором Центра стратегических разработок, мужем писательницы Ларисы Ницой.

Об этом сообщил Андрей Ницой в видео на своей странице в Facebook.

Андрей Пальчевский не явился на "мужской разговор" в сквер Василия Слепака на Андреевском спуске. Оппонент Пальчевского, директор Центра стратегических разработок, муж детской писательницы Ларисы Ницой - Андрей Ницой прождал его больше часа.

"Арт-сквер Слепака, 1 августа, 13.00, более часа я - Андрей Ницой жду журналиста, телеведущего, кандидата в мэры Киева Пальчевского на "мужской разговор". На этот "мужской разговор" он сам меня вызвал в эфире телеканала "Украина". Я ему ответил, что буду ждать его в этот день и в это время... Но, очевидно, у человека есть неотложные дела и понятия о мужском достоинстве у него немножко другое, чем то, на котором воспитывали меня и других украинцев", - отметил в видео на своей странице в Facebook Андрей Ницой.

В своей заметке к видео он отметил, что без ответа вопрос о Ларисе Ницой не останется.

"Пальчевский не пришел. Это же не в студии языком трепать прошопопало под охраной телохранителей. Но без ответа вопрос о Ларисе Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал, - спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама", - отметил Ницой.

Конфликт между ним и Пальчевским начался после того, как Ницой в ходе опроса на улице задал Пальчевскому вопрос: чем он заслужил быть кандидатом на должность городского головы столицы Украины? Пальчевский в эфире телеканала "Украина 24" эмоционально ответил Ницою.

"Люди, которые задают такие вопросы у меня, все же этот человек был взрослый и если бы мы встречались один на один, я бы обратился и сказал: ты понимаешь, что ты говоришь? По-мужски?", - сказал Пальчевский.

Позже в эфире Пальчевский задал Ницою вопрос о его жене, писательнице Ларисе Ницой.

"Можно я задам ему вопрос? Андрей, а что вы сделали с Ларисой?", - спросил Пальчевский.

На это Ницой отреагировал на своей странице в Facebook.

Ні, не прийшов (дивись 2 хв.відео). Пальчевський, який сказав до мене з телевізора, що хотів би "па-мужскі" задати мені питання, не прийшов на зустріч, яку я тиждень тому призначив йому і розмістив повідомлення у єдино доступному мені ЗМІ - фейсбуці. Дякую усім 86 читачам, котрі поширили це звернення. Але, Пальчевський не прийшов. Це ж не в студії язиком плескати прошопопало під охороною бодігардів. Але без відповіді питання щодо Лариси Ніцой я не залишу. Що я з нею зробив,- запитав мене цей медведчуківський телеведучий. Я створив умови, щоб вона зробила себе сама. Українці люблять читати її книжки. Українці поважають її позицію у відстоювання нашої ідентичності. Українці підтримують її боротьбу за українську Україну. Українці сперечаються щодо її пропозицій та способів їх донесення. Але минає пару років і її ліберальні критики вже самі починають радикально ставити питання самозахисту своєї українськості. Українці при зустрічах стискають її в обіймах і дякують за позицію та невтомну боротьбу. Українці роблять їй подарунки: дитячі малюнки й поробки, яблучка й часничок, сметанку й чорницю, сувенірчики тощо. Звісно, Лариса Ніцой має ворогів. Нам вже спалили автівку. Ми вже відбивалися від рейдерів у погонах. Вороги влаштовують інформаційні атаки, розпосюджують компромат і побрехеньки. Але моя кохана в таких випадках проголошує на всю Україну: "А мені до спини, що вони говорять!". Їй плювати "з високої гори" на хейтерів, які не люблять України й українців. а лише користуються нею і нами. Вона працює для українців, вона виховує маленьких діток, які у дорослому житті утверджуватимуть національні цінності. Вона не дає владі виродити українців у покоління "какаяразніца". Вона вчить батьків як повернути та прищепити дітям любов до читання. Поруч з нею я відчуваю, що моє призначення - допомагати цій простій україночці - Ларисі Ніцой. Опубліковано Андрієм Ніцоєм Субота, 1 серпня 2020 р.

"Сегодня Пальчевский на всю страну с телевизора с жирной ухмылкой вызывает меня на "мужской разгавор". Вызов принимаю. Я могу дать Пальчевскому ответ на его вопрос 1 августа 2020 года. Буду ждать его в 12.00 в сквере имени Василия Слепака на Андреевском спуске. В заключение - по вопросу Пальчевского о моей жене. Считаю его некорректным, но без ответа не оставлю. Если надо, я могу дать", - написал Андрей Ницой в посте на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, по данным последних соцопросов Центра Разумкова, рейтинг Андрея Пальчевского составляет около 9%, против 42% у действующего городского головы Виталия Кличко.