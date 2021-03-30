"Пакеты малыша" будут закупать через Prozorro - Рада приняла законопроект

Окончательную стоимость "пакета малыша" определят в результате аукциона. Фото: rada.gov.ua

Товары для комплектования "пакета малыша" будут закупать через систему Prozorro. Это снизит их конечную цену.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект на заседании 30 марта. Решение поддержали 307 нардепов.

На момент проведения аукциона стоимость помощи составляет примерно 6 тыс. грн. Конечную цену определят в результате.

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"Аукцион будет вести к снижению окончательной стоимости, однако это не окажет негативного влияния на качество товаров", - говорится в пояснительной записке.

"Пакеты малыша" ранее покупали через Prozzoro. После проблем с закупками парламент принял закон и покупал их через Управление ООН.

29 июля 2020-го Кабмин принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи "пакета малыша". Механизм получения денежной компенсации начал работать с 1 сентября. Единовременное пособие в виде бебибокса семьи могут получить в течение 30 дней после рождения ребенка. В него входит набор товаров первой необходимости. Предоставляется бесплатно.