Озвучили список претендентов на пост премьер-министра

Арахамия рассказал о шорт-листе кандидатов на премьерство. Фото: Сегодня

У партии "Слуга народа" есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК Нафтогаз Украины), Юрий Витренко (исполнительный директор Нафтогаза), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)", — рассказал новоизбранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Радио НВ.

Он также подтвердил, что главу партии Слуга народу Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. По итогам обработки100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".