Озвучили основные цели России для стягивания войск к украинской границе

Россия готовится к наступлению на Украину. Фото: Укринформ

Назвали четыре возможные цели Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границы.

Первой целью является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений, рассказал министр обороны Украины Андрей Таран во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.

Третью целью может быть провокация по грузинскому сценарию.

"Когда поводом для силового расширения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может стать обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Четвертой целью, по его мнению, является ответом России на проведение учений Defender Europe-2021, и одновременно подготовкой к российским учений "Запад-2021".

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Впервые со времен распада СССР зафиксировали развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.