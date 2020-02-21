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пятница, 21 февраля 2020 03:12

Ожидаем возвращения 200 украинцев домой в результате обмена с РФ - Пристайко

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Ожидаем возвращения 200 украинцев домой в результате обмена с РФ - Пристайко
Пристайко рассказал об обмене пленными. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией.

"Мы в ближайшее время собираемся завершить этот процесс. Мы не хотим называть количество конкретно, но мы говорим, что до 200 украинцев смогут вернуться домой к своим семьям. Это большое достижение и большие ожидания с нашей стороны", – глава МИД сообщил на брифинге в Ню-Йорке, передает УНИАН.

Также министр отметил, что сейчас не та ситуация, чтобы называть имена и точное количество украинцев, которые вернутся домой.

"Процесс обмена очень чувствительный, но мы говорим, что если нам удастся добиться этого момента, когда мы сможем осуществить обмен, то до 200 украинцев вернутся домой к их семьям, и тем самым мы получим возможность очень приблизиться к реализации обмена "всех на всех", благодаря чему мы сможем закрыть этот раздел переговоров по обмену заложниками", – добавил глава украинского МИД.

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Ранее Пристайко заявлял, что Украина планирует провести очередной обмен пленными с РФ до следующего саммита "Нормандской четверки", запланированного на апрель 2020 года.

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21
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