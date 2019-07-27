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Ответственность за голос против фракции: как "Слуга народа" будет держать дисциплину

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Ответственность за голос против фракции: как &quot;Слуга народа&quot; будет держать дисциплину
Корниенко иногда сам как депутат может быть несогласным с решением фракции. ФОТО: Facebook Александр Корниенко

Депутаты из фракции "Слуги народа" будут нести ответственность за голосование против фракции.

"Смогут (голосовать против фракции - Gazeta.ua), конечно, но потом будут нести ответственность за свое решение", - сказал главный штабист партии Александр Корниенко в интервью LB.ua.
Партия будет искать модель, по которой вопросов касательно голосований против фракции не возникнет, отметил Корниенко. И добавил, что сам как депутат иногда может быть несогласным с решением фракции.

Депутатов, в которых будет возникать дискуссия относительно законопроектов, пытаться свести к компромиссу через дискуссию.

"Наша политическая сила объединила новые лица, но горизонтально это иногда разные люди. Наша задача - как раз сделать из них благодаря дискуссии и поиска точек соприкосновения - команду, которая будет дальше реализовывать запланированное. Нет проблемы в том, что у людей разные мнения. Проблема появится, если они не смогут вместе работать", - сказал Корниенко.

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ЦИК обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:
"Слуга народа" - 43,16%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;

"Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,1%;

"Голос" - 5,82%.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

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