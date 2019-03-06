"Ответка" Гладковского-младшего напоминает КВН - эксперт

Игорь Гладковський является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и может иметь дипломатический паспорт. Фото: dt.ua

Ответ Игоря Гладковского на расследование "Bihus.info", которое показало его участие в схемах по разворовыванию в оборонном комплексе, напоминает номер в КВН.

Такую оценку дал политтехнолог Сергей Гайдай в своей статье на "Лига.Бизнес".

"Сын экс-главы СНБО Олега Гладковского Игорь пытался потроллить команду журналистов, которые раскрыли коррупционные схемы в Укроборонпроме с его же участием... Мне кажется, это симптом очень серьезной болезни пиарщиков, которые попросту не понимают самого предмета своей работы. Особенно, когда речь идет о политике и социально значимых событиях", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что "ответка" в виде выхода в информационное поле с использованием тех же инструментов, которые применяет Бигус, не сработает.

"Что хотели донести Гладковские в своем ролике? Невзирая на войну в стране, невзирая на общественные настроения, они говорят: мы вас не боимся, у нас крутейшая "крыша" в виде президента, мы не бежим из страны и можем себе позволить троллинг проводивших расследование журналистов. Это плевок в общество, и без того подогретое коррупционным скандалом. Складывается впечатление, что мы видим ответ команды КВН в престижном и благополучном частном колледже", - высказался эксперт.

Он убежден, что общество не простит фигурантов этого скандала и будет давить на следующую власть, которая будет вынуждена привлечь их к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Талантливый папин Рафик": в сети высмеяли пародию Гладковского-младшего

урналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Гладковський-младший отрицает эту информацию. Он снял пародию на передачу "Наші гроші" с Денисом Бигусом и пообещал, что очень скоро все узнают, "кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам".