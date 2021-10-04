Отставку Разумкова Рада может рассмотреть на этой неделе: известна дата

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 720
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 450
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2367
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1377
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 198
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 810
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3384
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4158
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3438
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
5
5
4
15
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1620
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 432
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8262
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 639
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 459
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 09:43

Отставку Разумкова Рада может рассмотреть на этой неделе: известна дата

  Комментировать
Отставку Разумкова Рада может рассмотреть на этой неделе: известна дата
ВР может рассмотреть отставку Дмитрия Разумкова 7 октября. Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН

Во вторник, 5 октября, Верховная Рада может проголосовать за включение вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения.

7 октября планируется решающее голосование, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что Разумков может попытаться затянуть этот процесс. Согласно регламенту, за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны представить отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга - это вторник, а на подготовку отчетов требуется время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Разумкова будет сигналом к досрочным президентским выборам - политолог

Однако в президентской команде считают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут. Поэтому главу ВР все же заменят в этот четверг. По предварительным оценкам, голосов на это должно хватить.

В "Слуге народа" отмечают, что отставку спикера поддержат примерно 205-210 депутатов монобольшинства. Недостающих голосов дадут группы "Доверие" и "За будущее". Под вопросом - поддержка половины фракции "Голос", добавили источники.

2 октября депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционным вопросом.

Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Руслана Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова, по данным источников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отставку Разумкова Рада может рассмотреть на этой неделе: известна дата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 5157
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3339
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 2475
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2367
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 2169
Политика
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
 Просмотров: 99
Pandora Papers: нардеп Герега ведет бизнес в оккупированном Крыму
Pandora Papers: нардеп Герега ведет бизнес в оккупированном Крыму Просмотров: 117
"Слуга" назвала основного кандидата на спикера
"Слуга" назвала основного кандидата на спикера Просмотров: 180
Новый зашквар "слуг", победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели
Новый зашквар "слуг", победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели
 Просмотров: 675
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
 4 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 8459
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть