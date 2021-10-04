Отставку Разумкова Рада может рассмотреть на этой неделе: известна дата

ВР может рассмотреть отставку Дмитрия Разумкова 7 октября. Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН

Во вторник, 5 октября, Верховная Рада может проголосовать за включение вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения.

7 октября планируется решающее голосование, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что Разумков может попытаться затянуть этот процесс. Согласно регламенту, за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны представить отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга - это вторник, а на подготовку отчетов требуется время.

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Однако в президентской команде считают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут. Поэтому главу ВР все же заменят в этот четверг. По предварительным оценкам, голосов на это должно хватить.

В "Слуге народа" отмечают, что отставку спикера поддержат примерно 205-210 депутатов монобольшинства. Недостающих голосов дадут группы "Доверие" и "За будущее". Под вопросом - поддержка половины фракции "Голос", добавили источники.

2 октября депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционным вопросом. Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Руслана Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова, по данным источников.