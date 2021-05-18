Отставка трех министров: Банковой надо на кого-то повесить неудачи

Отставка трех министров - это лишь попытка Офиса президента перевести стрелки, считает политолог Виктор Бобыренко. Фото: Кабмин

Офис президента пытается переложить вину за провалы на министров, которых отправят в отставку. Таким образом само правительство Шмыгаля, которое устраивает Банковую, останется. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Виктор Бобыренко.

Почему Степанова выгоняют именно сейчас? Почему сам не подал в отставку?

– Степанов и сейчас не хочет идти. Мало того, сформированный Борисом Тодуровым, медицинский совет при Министерстве здравоохранения призывает всех депутатов не голосовать за это решение. Однако, Степанова отдают на заклание. Все правительство Шмыгаля, которое устраивает, в первую очередь, Ахметова и Офис президента, руководствуется с Банковой и не является самостоятельным. Является ширмой и афишей для Офиса Зеленского. Этим отменяют принцип парламентско-президентской республики, где правительство подотчетно не так Офису президента, как Верховной Раде.

Отставка трех министров - это лишь попытка Офиса президента перевести стрелки. Таким образом само правительство Шмыгаля останется. К нему доукомплектуют трех новых министров, и мы увидим? Правительство продержится не только к весне, но и до осени. Следующая угроза Кабмина будет, когда мы будем входить в новый тарифный сезон в середине октября, когда люди испугаются, сколько надо платить. Тогда могут пожертвовать всем правительством. Сейчас это отсрочка до поздней осени.

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Главной причиной отставки Степанова называют провал вакцинации. А другие основания есть?

Опять же, Степанов стрелочник. Это провал Зе-команды. В прошлом году, чтобы обеспечить проплату по вакцинам, деньги передвинули на "Большую стройку". Не только Степанов должен был договариваться о вакцинах. Это мог бы делать президент. Зеленский и его Офис перенесли вину за это на одного из министров.

Криклий и Петрашко ничем особо не отличались. Громких скандалов с ними тоже не было. Почему покидают правительство?

Эти министры были слабенькие. Но слабое все правительство. Слабость его в том, что оно совершенно не самостоятельное. Надо на кого-то повесить ярлыки - из-за них не удалось. Вторых, это может быть работа внутренних властных лоббистских групп, чтобы поставить на потоки других людей. И еще, скорее всего, внутренние договоренности в Зе-команде. Полагают, что на эти места поставят более ярких людей. Криклий и Петрашко сами согласились пойти, а Степанов борется.

Некоторые эксперты говорят, что команда Зеленского таким образом избавляется в правительстве людей из орбит определенных олигархов. Не случится ли так, что все министры будут с орбиты какого-то одного олигарха?

Мы сейчас видим перестройку. Сам Шмыгаль из команды Ахметова. Можно предположить, что единственным допущенным к власти олигархом останется Ахметов. Де-факто, мы видим, что правительство консолидируется вокруг него. Офис президента станет коллективным олигархом. В Кабмине были представители Ахметова, Пинчука и Коломойского. Видимо уже Пинчука и Коломойского отодвинут. С Ахметовым будут играть в игру, будто он уже и не олигарх. Но мы еще не видели, чтобы кто-то начинал загонять Ахметова. Пинчук у нас считается "белым" олигархом, который не токсичен для Запада, декларирует свою прозападную позицию. Поэтому будут говорить, что крупнейшие олигархи Медведчук и Порошенко, будут пытаться связать их между собой.

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Есть предохранители против концентрации влияния на правительство кого-то из олигархов?

Власть кричит о законе о деолигархизации, но по международному праву наличие телеканала или миллиарда долларов не является основанием для обвинения, что человек олигарх. Надо доказать, что у них есть группы влияния в парламенте. Но сложно доказать, что депутат Дубинский, скажем, - пул какого-то из олигархов. Это только предположение, хотя мы это знаем. Доказательной базы нет. Надо, чтобы она была прописана на законе, который мы еще не видели. Там должны быть четкие критерии, а пока этого нет.

За счет чего удается удержаться Шмыгалю в должности при такой провальной работе правительства?

Сейчас окончания политического сезона. Далее будет встреча Байдена и Путина в середине июня, мы окончательно узнаем наш внешнеполитический вывод. Во внутренней политике Шмыгаль может спокойно себя чувствовать до октября. Тогда будет время новых имиджевых потерь для Зеленского - тарифы и четвертая волна COVID-19, если провалят вакцинацию. Тогда или пожертвуют одним-двумя министрами, или всем правительством. Но это будет перетасовка. Пока не будет изменен способ управления, который осуществляется сейчас из Офиса президента, то не важно, какой будет Кабмин. Власть действует по принципу "Вы сидите в зале, мы для вас играем" - как в "95 квартале".

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке. А премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.