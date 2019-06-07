Отставка Луценко не пройдет - нардеп

В Верховной Раде не наберется достаточно голосов для отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Для этого команда президента Владимира Зеленского должна работать с парламентом.
Об этом в кулуарах сказал народный депутат Валерий Карпунцов.
"Для того, чтобы какая-либо инициатива президента набирала необходимое количество голосов, необходимо работать с парламентом. А президент и его команда не работают с парламентом... Работа с парламентом - это работа с фракциями, группами, депутатами, аппаратом Верховной Рады, профильными комитетами и консультации с руководством ВР и фракций. Этого всего не происходит...
И относительно Луценко вопрос не обрабатывается и не наберет необходимое количество голосов", - сказал Карпунцов.
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Представитель президента в парламенте сообщил, что на следующей неделе Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.
Накануне Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина, мистра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.
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