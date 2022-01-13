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Отправляли под арест, лишали водительских прав: увольнение судей Майдана отложили

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Высший совет правосудия отложил увольнение семи судей Майдана.

Об этом сообщил Prosud

Судьи выносили решение об активистах Майдана – бросали за решетку, отправляли под домашний арест, забирали водительские удостоверения. Они до сих пор остаются в должностях.

11 января члены ВРП решили отложить рассмотрение вопроса увольнения. Из восьми человек уволили только одного, по семи решение отложили.

Prosud опубликовал фамилии судей:

Ольга Ефимова – судья Апелляционного суда города Киева. В коллегии судей оставила за решеткой или отправила под домашний арест более 15 майдановцев;

Андрей Макуха – судья Соломенского районного суда Киева. Бросил за решетку трех участников Революции достоинства, в частности, избитого "беркутовцами" 17-летнего Михаила Нискогуза. На момент вынесения решения по активистам судья был подозреваемым по делу о получении взятки;

Анатолий Левченко – судья Бориспольского районного суда в Киевской области. Лишил человека водительских прав за поездку в "Межигорье";

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Светлана Коваль – судья Апелляционного суда Киева. Оставила за решеткой или отправила под домашний арест более 12 участников Майдана;

Мария Приндюк – судья того же суда. Оставила за решеткой или отправила под домашний арест более семи майдановцев;

Сергей Пойда – судья Дарницкого райсуда Киева. Заключил в тюрьму троих участников Революции достоинства, лишал водительских удостоверений за поездку в "Межигорье";

Ирина Прошутя – судья Червонозаводского районного суда города Харькова. Арестовывала участника Майдана за якобы "неподчинение милиции".

 

"Учитывая, что ВРП годами затягивает увольнение подобных судей – остается лишь догадываться, когда в следующий раз этот вопрос снова будет в повестке дня", - пишет Prosud.

21 из 28 судей, которых президент Владимир Зеленский назначил указами в декабре, имеют отрицательные выводы ГРД.

Эксперты сообщали, что президент Зеленский назначил двух судей Майдана – Андрея Ключника из Святошинского районного суда города Киева и Петра Зарубу из Дарницкого райсуда.

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Дата
13
января

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