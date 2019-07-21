Отношения между Украиной и США ощутимо ухудшились - Климкин

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 1737
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 405
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1944
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1125
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2493
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 765
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1116
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 810
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 801
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
3
14
16
20
Кандидат в нардепы позирует с убитыми зебрами и медведями
Кандидат в нардепы позирует с убитыми зебрами и медведями
Полиция взялась расследовать &quot;чернуху&quot; против кандидата &quot;Слуги народа&quot;
Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
СБУ провела обыск на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"
СБУ провела обыск на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Экс-регионал замаскировался под "Слугу народа"
Экс-регионал замаскировался под "Слугу народа"
Зеленский о "слуге народа" Куницком: С двумя паспортами не может быть депутатом
Зеленский о "слуге народа" Куницком: С двумя паспортами не может быть депутатом
Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит
Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 801
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1962
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1008
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2682
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 432
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 00:40

Отношения между Украиной и США ощутимо ухудшились - Климкин

  Комментировать
Отношения между Украиной и США ощутимо ухудшились - Климкин
Климкин рассказал об отношениях Украины и США. Фото: Укринформ

Павел Климкин считает, что сегодня уровень отношений между Украиной и США снизился.

"Что касается снижения уровня, я с этим согласен, хотя 2014-2015 годы нельзя сравнить с сегодняшним днем ​​с точки зрения интенсивности", - отметил Климкин в эксклюзивном интервью "Главкому".

Несмотря на это министр МИД считает, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор - это сильное решение. "Он знает Украину, он способен очень последовательно и жестко действовать, если это нужно. И это круто. Не исключаю, что Тейлор будет определенное время здесь, а потом будет попытка назначения посла", - уверен дипломат.

Климкин заметил, что "надеяться, что все в Вашингтоне начинают рабочий день с Украиной и ею же заканчивают рабочий день, на сегодня вряд ли мы можем".

"Но не менее мы знаем, что там есть консенсус двухпартийный и очень четкий, но консенсус не бывает просто так, его тоже нужно поддерживать", - подчеркнул министр МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет менять моряков на Крым - Климкин

Вскоре в Украину приедет европейский посол, которого недавно назначили и будет "менеджером". Речь идет о новом главе делегации ЕС в Украине - им станет эстонский дипломат Марти Маасикас. До последнего времени он работал секретарем по отношениям с ЕС в МИД Эстонии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отношения между Украиной и США ощутимо ухудшились - Климкин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 25038
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 23427
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 18459
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 1 Просмотров: 16717
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 17 Просмотров: 15464
Политика
СБУ провела обыск на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"
СБУ провела обыск на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"
 Просмотров: 153
МИД: Венгрия создает на Закарпатье свой анклав
МИД: Венгрия создает на Закарпатье свой анклав Просмотров: 1251
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
 1 Просмотров: 1647
За полсуток Украина будет выбирать новую Верховную Раду: памятка избирателя
За полсуток Украина будет выбирать новую Верховную Раду: памятка избирателя
 Просмотров: 504
Рассказали, насколько участки обеспечены бюллетенями
Рассказали, насколько участки обеспечены бюллетенями Просмотров: 81
Больше всего комментируют
17
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
7
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
5
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
5
В России напали на двух украинцев
3
За украинских моряков: против России готовят новые санкции
Голосов: 6978
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua