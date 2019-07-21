Отношения между Украиной и США ощутимо ухудшились - Климкин

Климкин рассказал об отношениях Украины и США. Фото: Укринформ

Павел Климкин считает, что сегодня уровень отношений между Украиной и США снизился.

"Что касается снижения уровня, я с этим согласен, хотя 2014-2015 годы нельзя сравнить с сегодняшним днем ​​с точки зрения интенсивности", - отметил Климкин в эксклюзивном интервью "Главкому".

Несмотря на это министр МИД считает, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор - это сильное решение. "Он знает Украину, он способен очень последовательно и жестко действовать, если это нужно. И это круто. Не исключаю, что Тейлор будет определенное время здесь, а потом будет попытка назначения посла", - уверен дипломат.

Климкин заметил, что "надеяться, что все в Вашингтоне начинают рабочий день с Украиной и ею же заканчивают рабочий день, на сегодня вряд ли мы можем".

"Но не менее мы знаем, что там есть консенсус двухпартийный и очень четкий, но консенсус не бывает просто так, его тоже нужно поддерживать", - подчеркнул министр МИД.

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Вскоре в Украину приедет европейский посол, которого недавно назначили и будет "менеджером". Речь идет о новом главе делегации ЕС в Украине - им станет эстонский дипломат Марти Маасикас. До последнего времени он работал секретарем по отношениям с ЕС в МИД Эстонии.