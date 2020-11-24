Отношения между Украиной и Молдовой улучшатся - Кулеба

Между странами есть о чем поговорить, говорит Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Молдову. Это планирует сделать до приезда в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил ее посетить Киев.

"До этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию", - цитирует Кулебу "Радіо Свобода"

Министр отметил важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле "в интересах обеих стран и региона в целом".

"Избрание Маи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной.

Поскольку Мая Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания на полную взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет", - сказал Кулеба.

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15 ноября Молдова избрала президентом 48-летнюю Майю Санду. Лидер партии "Действие и солидарность" набрала 57,75% голосов. Когда возглавляла правительство, приоритетом называла отношения с Евросоюзом. Летом прошлого года посетила Украину. Часть речи в Верховной Раде произнесла на украинском: "Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС — наші спільні цілі". Выступала за восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Крыма.