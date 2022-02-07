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понедельник, 07 февраля 2022 10:27

Отмена срочной службы: в Раде рассказали подробности

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Отмена срочной службы: в Раде рассказали подробности
Во время принесения присяги военными срочной службы в Учебном центре Национальной академии сухопутных войск. Фото: mil.gov.ua

С 1 января 2024 года призыв на срочную службу хотят полностью заменить интенсивной военной подготовкой.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуга народу" Александр Завитневич, пишет "РБК-Україна"

До тех пор ее предложат в качестве срочной альтернативы.

Граждане призывного возраста будут проходить подготовку три-четыре месяца, а затем поддерживать навыки на периодических тренировках и сборах.

"Срочная служба, которая есть сейчас, требует полного реформирования. У нас в Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной службы. В случае полной реализации инициатив Владимира Зеленского, мы получим профессиональную армию с мощным резервом", - сказал депутат.

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По замыслу полностью профессиональная армия будет Украине к 2025 году. ВСУ увеличат на 100 тыс. человек.

Сроки действия контрактов должны возрасти, а с ними и зарплаты военных - не менее трех минимальных (сейчас около 20 тыс. грн). Также для военных появятся механизмы карьерного роста и снабжение жильем.

1 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому отменят призыв на срочную военную службу. В ближайшее время правительство предложит пакет законопроектов.

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