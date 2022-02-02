В Минобороны объяснили, кто сможет избежать военного призыва с 2024 года

Прошедшие краткосрочную интенсивную военную подготовку, которая продлится три-четыре месяца, не будут попадать под призыв. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

С 1 января 2024 года в Украине планируют заменить военный призыв на систему интенсивной подготовки. Кто пройдет ее, не попадут под призыв.

Продолжительность таких учений – три-четыре месяца, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на краткосрочную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - отметил Резников.

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По его словам, Минобороны подготовило модель реформирования Вооруженных Сил Украины. Согласно ей, на первом этапе призыв все же сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится военная подготовка.

"Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместе с тем они получат базовые военные навыки", - утверждает глава Минобороны.

Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов, отметил Резников.

1 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Кроме отмены призыва на срочную военную службу, документ предусматривает ряд аспектов. В частности, численность ВСУ вырастет на 100 тыс. человек, а денежное обеспечение всех военнослужащих будет равно трем минимальным зарплатам.