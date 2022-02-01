В Украине отменят призыв на срочную военную службу

Призыв на военную службу в Украине собираются отменить. Фото: president.gov.ua

В Украине с 1 января 2024 года могут отменить призыв на срочную военную службу.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 1 февраля.

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Глава государства поручил Кабмину обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

"Введение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в указе.

1 февраля Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тыс. человек, а денежное обеспечение всех военнослужащих Украины будет равно трем минимальным зарплатам.