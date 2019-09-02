Отмена неприкосновенности: в "Слуге народа" дали прогноз

Автор: Reuters Профильный комитет уже дал добро на принятие законопроекта об отмене неприкосновенности

Верховная Рада примет в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во вторник, 3 сентября.

Такое убеждение высказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко перед встречей с президентом в Офисе президента.

"Мы взяли законопроект, который вносил Петр Порошенко, на который есть заключение Конституционного суда... Завтра будет [принят законопроект 7203]", - сказал Корниенко.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект изменений в Конституциюотносительно отмены депутатской неприкосновенности.

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На первом пленарном заседании Верховная Рада 9-го созыва поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал его конституционным. Законопроект предусматривает отмену положения статьи Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность. Документ предусматривает отмену неприкосновенности 1 января 2020-го.