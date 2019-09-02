Отмена неприкосновенности: в "Слуге народа" дали прогноз

Верховная Рада примет в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во вторник, 3 сентября.
Такое убеждение высказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко перед встречей с президентом в Офисе президента.
"Мы взяли законопроект, который вносил Петр Порошенко, на который есть заключение Конституционного суда... Завтра будет [принят законопроект 7203]", - сказал Корниенко.
Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект изменений в Конституциюотносительно отмены депутатской неприкосновенности.
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На первом пленарном заседании Верховная Рада 9-го созыва поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность.
Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал его конституционным.
Законопроект предусматривает отмену положения статьи Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность.
Документ предусматривает отмену неприкосновенности 1 января 2020-го.
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