Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски

В экономике заработают деньги, говорит эксперт.

Отмена запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения оживит экономику страны.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Хорошо, что процесс вообще начался. Мораторий, кроме того, что нарушал права собственников, тормозил развитие страны. За это время сформировалась очень мощная группа влиятельных людей, которые не жалели денег, чтобы не менять ситуацию.

Открывается большое поле, чтобы в экономике заработали деньги, земля наконец сможет быть предметом залога. Владельцам будет гораздо легче получать дешевые кредиты. Для оживления экономики шаг мощный.

Главная опасность - силовое давление местных "князьков", которые в неплохих отношениях с местными аграриями

Риск, что со слабой правовой системой, судами, плохой защитой прав собственности, могут возникнуть много злоупотреблений. Которые будут вызывать общественное недовольство. Если фермеры, владельцы паев массово подключатся к движению за установление верховенства права, тогда реформа сработает. Была надежда, что приватизация приведет к такому движению. К сожалению, тогда не случилось. Люди себя собственниками не почувствовали, ваучеры скупили директора или олигархи. Но люди ничего не сделали для того, чтобы не быть обманутыми. С тех пор прошло более 20 лет, общество уже другое. Есть надежда, что граждане будут бороться за то, чтобы могли обратиться к государству за защитой.

Сам процесс купли-продажи надо разбить на две стадии. Чтобы не было такого, что приехали ребята на джипах с оружием к деду - подписываешь по такой-то цене и до свидания. А чтобы подписанный договор выставлялся на общегосударственный сайт - электронную биржу. Сам договор вступал в силу только через полгода после подписания. Чтобы могли появиться другие покупатели с большей ценой. Такой механизм мог бы предотвратить многие злоупотребления. Создать более конкурентный и менее монополизированный рынок. Потому что сегодня главной опасностью является силовое давление со стороны местных "князьков", которые в неплохих отношениях с местными аграриями.

Нельзя допустить, чтобы сама реформа была скомпрометирована. Тогда всевозможные Ляшко-Тимошенко получит политическое преимущество. Не надо действовать поспешно. Лучше сделать на пару месяцев позже, но должным образом", - говорит Владимир Дубровский.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.