Открытие Антикоррупционного суда: Зеленский подколол Богдана и предшественников

Президент Владимир Зеленский посетил Высший антикоррупционный суд, который начал работу в четверг на проспекте Победы в столице.

"Уважаемые судьи, дорогие украинцы. Я вас поздравляю с открытием работы Высшего антикоррупционного суда. За один месяц - это великолепное здание, сделали ремонт.

Кстати, хотел бы сказать Андрею Богдану, председателю нашего Офиса. Ты видишь, как люди... Мы не можем переехать. Люди за один месяц делают ремонт", - сказал он.

"У нас денег нет", - отреагировал Богдан.

"У нас нет денег, да", - ответил Зеленский.

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"Вы лучше меня знаете, какие ожидания у общества. Перед вам большой вызов. Это не просто возвращение гражданам украденного через наказания топ-чиновников, коррупционеров. Это возвращение гражданам веры, что есть справедливость", - обратился президент к судьям.

Автор: "Радіо Свобода" Председатель Антикоррупционного суда Елена Танасевич и президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал "проблемы, которые не успели решить".

"Этот вопрос с границами подсудности. Ранее некоторый, не будем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать. Другими словами - завалить тысячами мелких дел. Чтобы вы ежедневно занимались каким-то сельским головой, который как-то не так потратил 200 гривен. Чтобы действительно громкие дела коррупционеров оставались в тени в долгом ящике.

Но мы уже работаем над этим вопросом. Будем вам помогать на законодательном уровне", - сказал он.

Зеленский заявил о "200 громких делах с хищением".

"Поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела и все эти люди были наказаны. Задача простая - коррупционер наказан. Государство, общество, инвестор - все защищены", - сказал президент.

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Президент Владимир Зеленский имеет политическую волю для борьбы с топ-коррупционерами. Об этом он заявил на саммите Украина-ЕС в Киеве.