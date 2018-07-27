Отдельные парламентские группы хотят провести выборы со старой ЦИК

У 13 из 15 нынешних членов ЦИК истек срок полномочий. Фото: Еспресо.TV

В Верховной Раде есть политсилы, которые не хотят обновлять Центральную избирательную комиссию.

Об этом сказал аналитик общественной сети "Опора" Александр Клюжев в эфире "112 Украина".

"До сих пор не решена политическая ситуация с Центральной избирательной комиссией... В разных парламентских группах и фракциях есть сторонники идеи, что можно провести выборы и нынешним составом. Учитывая то, что этот состав ЦИК формировался еще в 2007 году и там есть взаимозависимости, более широко представляющие интересы различных фракций, чем то, что предлагает президент в своем представлении. Это опасно. Хотя бы потому, что кандидаты, которые не удовлетворены ходом кампании, будут использовать любые поводы, чтобы ставить под сомнение выборы.

Надеюсь, председатель Верховной Рады и лидеры фракций доведут обещанное до завершения и в первую неделю сентября решат вопрос ЦИК", - подчеркнул Клюжев.

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Ранее "Блок Петра Порошенко" отказался голосовать в Верховной Раде после того, как 5 июля нардепы бойкотировали голосование за обновление состава ЦИК. "Народный фронт" заявил, что будет голосовать, если кандидатов будет 13 и среди них будет представитель "Оппозиционного блока". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что один из компромиссов в этом вопросе - на законодательном уровне увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, чтобы все предложенные президентом 14 кандидатов получили должности. НФ высказался категорически в отношении такого предложения.